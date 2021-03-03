Такие обстоятельства: Овсепян о том, кого можно называть писателем

Во Всемирный день писателя молодой автор Ардашес Овсепян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о роли писателей в современном обществе.

Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. В этот день в студи радио Sputnik автор рассказов Ардашес Овсепян, который сам называет себя писателем-любителем, рассказал, кто, по его мнению, считается настоящим писателем.

Радио Такие обстоятельства: Овсепян о том, кого можно называть писателем

"Писатель – это тот, кто уже получил признание или зарабатывает этим ремеслом. Я пока ни то, ни другое не усвоил. Я пишу в основном для себя. Первый раз издавался, благодаря Госкомитету, второй раз – благодаря администрации города Сухум", - сказал Овсепян.

По его мнению, писатели в Абхазии всегда были и будут востребованы.

"Хотя бы потому, что человек через 100 лет должен узнать, как было 100 лет назад. Это первое. А второе, почти все искусство начинается с книги, - отметил автор рассказов.

Овсепян рассказал, почему в Абхазии мало молодых писателей.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Всемирный день мира писателя был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.