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Сослан Салакая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Салакая рассказал, как век назад Абхазия вернула себе государственность

Радио
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210304/1031940603/Salakaya-rasskazal-kak-vek-nazad-Abkhaziya-vernula-sebe-gosudarstvennost.html

Историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как важно помнить истинный исторический смысл событий 100-летней давности, когда в Абхазии была установлена советская власть.

Радио
Салакая рассказал, как век назад Абхазия вернула себе государственность

4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. Это, по мнению Салакая, не только вернуло Абхазии государственность. Перед Абхазией открылись новые, широчайшие возможности.

"Абхазия из отсталого сырьевого придатка Российской империи превратилась в современную промышленно-аграрную республику в составе Советского Союза. Это имело колоссальное значение", - отметил Салакая.

© Foto / public domaine
Век революции: установление советской власти в Абхазии 

Историк напомнил, что в 1921 году Абхазия была оккупирована меньшевистской Грузией, шла национально-освободительная борьба.

"Фактически эта борьба обрела форму большевистского восстания. Ведь не только пришла Красная Армия, но и население Абхазии активно включилось в борьбу с оккупантами. Это приняло массовый характер в форме национально-освободительного движения. Более того, если в 1918 году, когда на полтора месяца пришли большевики, они не ставили вопрос о национальном государственном будущем Абхазии, сказали, что это Сухумский округ РСФСР, то тут это движение приняло форму возрождения государственности. Даже руководители абхазских большевиков, которые пришли к власти, заявили: "Мы должны провозгласить самостоятельную республику, и хотя бы на какое-то время быть в составе Грузии невозможно, нас не поймет народ и пойдет против нас". Советское руководство это поняло, и Абхазия была провозглашена Советской Социалистической республикой. Тогда еще не было СССР. То есть формально Абхазия стала независимым государством", - рассказал Сослан Салакая.  

4 марта 1921 года части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани, вместе с абхазскими красноармейцами во главе с членом Ревкома Абхазии Николаем Акиртава вошли в Сухум. Через два дня Ревком республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю полноту власти в Абхазии.
К началу 1921 года Абхазия была оккупирована Грузией, и приход большевиков к власти, поддержанный Красной Армией, расценивался как освобождение от грузинской оккупации. 31 марта 1921 года была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая Республика.


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