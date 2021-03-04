Салакая рассказал, как век назад Абхазия вернула себе государственность

Историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как важно помнить истинный исторический смысл событий 100-летней давности, когда в Абхазии была установлена советская власть.

Радио Салакая рассказал, как век назад Абхазия вернула себе государственность

4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. Это, по мнению Салакая, не только вернуло Абхазии государственность. Перед Абхазией открылись новые, широчайшие возможности.

"Абхазия из отсталого сырьевого придатка Российской империи превратилась в современную промышленно-аграрную республику в составе Советского Союза. Это имело колоссальное значение", - отметил Салакая.

Историк напомнил, что в 1921 году Абхазия была оккупирована меньшевистской Грузией, шла национально-освободительная борьба.

"Фактически эта борьба обрела форму большевистского восстания. Ведь не только пришла Красная Армия, но и население Абхазии активно включилось в борьбу с оккупантами. Это приняло массовый характер в форме национально-освободительного движения. Более того, если в 1918 году, когда на полтора месяца пришли большевики, они не ставили вопрос о национальном государственном будущем Абхазии, сказали, что это Сухумский округ РСФСР, то тут это движение приняло форму возрождения государственности. Даже руководители абхазских большевиков, которые пришли к власти, заявили: "Мы должны провозгласить самостоятельную республику, и хотя бы на какое-то время быть в составе Грузии невозможно, нас не поймет народ и пойдет против нас". Советское руководство это поняло, и Абхазия была провозглашена Советской Социалистической республикой. Тогда еще не было СССР. То есть формально Абхазия стала независимым государством", - рассказал Сослан Салакая.

4 марта 1921 года части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани, вместе с абхазскими красноармейцами во главе с членом Ревкома Абхазии Николаем Акиртава вошли в Сухум. Через два дня Ревком республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю полноту власти в Абхазии.

К началу 1921 года Абхазия была оккупирована Грузией, и приход большевиков к власти, поддержанный Красной Армией, расценивался как освобождение от грузинской оккупации. 31 марта 1921 года была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая Республика.