Гражданин и начальник: Джопуа о возможной вспышке птичьего гриппа в Абхазии

Ученые предупредили о возможных вспышках птичьего гриппа на Северном Кавказе и юге России. Есть ли опасность для Абхазии, можно ли предотвратить вспышку, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Радио Гражданин и начальник: Джопуа о возможной вспышке птичьего гриппа в Абхазии

Риск вспышек птичьего гриппа возрастет в первой половине марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Ученые обращают внимание на ухудшение эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу в регионах зимовки диких мигрирующих птиц в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. Наибольшую опасность представляют штаммы А (H5N1 и H7N7).

"Вспышка может быть в любой стране, и в такое время года вероятность возрастает. Но у нас не был зарегистрирован ни один факт. Вопреки всем существующим тревожным новостям, обычно у нас все без серьезных осложнений. Но надо понимать, что в силу отсутствия соответствующих условий и научно-исследовательских институтов, могло иметь место быть, по клиническим признакам нам это определить не так легко, потому что, возможно, и кто-то переболел и сам даже не заметил, поскольку болезнь имеет несколько штаммов, из них есть слабопатогенные и высокопатогенные. Возможно, с этим и связано, что не всегда вирус выявляется", - отметил Джопуа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Начальник Ветеринарной службы Абхазии сказал, что в России ежегодно фиксируются вспышки птичьего гриппа, и в связи с миграцией птиц возрастает риск попадания вируса в Абхазию. Джопуа отметил, что во время таких сообщений необходимо предостерегать охотников для того, чтобы повременить с охотой на диких перелетных птиц.