Гражданин и начальник: Амичба о годе ужесточения наказания за сбыт наркотиков

Год назад в Абхазии был принят закон о смертной казни за распространение наркотиков в особо крупном размере. Об эффекте этого закона и о статистике преступлений в эфире радио Sputnik рассказал начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.

Радио Гражданин и начальник: Амичба об эффекте закона за распространение наркотиков

Закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков на территории Абхазии, вступил в силу 1 марта 2020 года. Из-за действующего в Абхазии с 2007 года моратория на смертную казнь, это наказание за распространение наркотиков в особо крупном размере заменено на пожизненное лишение свободы.

"Новый пакет законов, который был принят в марте, он ужесточил наказание максимально возможно, то есть за незаконное распространение наркотиков в крупном размере, как и за ввоз наркотиков на территорию Абхазии предусматривается наказание в виде 15 лет лишения свободы без какой-либо альтернативы, то есть нет нижнего предела, нет и верхнего предела. А если в деле не будут установлены смягчающие обстоятельства, то при признании вины могут назначить и пожизненное лишение свободы, и смертную казнь, независимо от того, есть ли мораторий. Казнь не будут исполнять, но может быть назначена", - сказал Амичба.

Смертную казнь исполнить можно лишь в военной время, но тем не менее, приняв такой закон, лицо будет находиться в местах лишения свободы без каких-либо сроков, то есть тем самым это лицо ограничивается от общества, от социума и находится, не зная своих сроков, соответственно - несет ответственность и достигается цель наказания, подчеркнул Амичба.

"Чтобы приговорить человека к смертной казни за такое преступление, сам преступник должен быть либо ранее судим, либо не признать свою вину, то есть должны быть отягчающие обстоятельства, по которым можно приговорить виновного человека к смертной казни", - сказал Амичба.

Говоря о статистике преступлений за время действующего закона, начальник судебного управления Генеральной прокуратуры отметил, что преступлений стало меньше, и причиной тому является пандемия.

"Законопроект вступил в силу в марте, а с апреля по август граница была закрыта. Соответственно, уменьшился ввоз наркотических средств, и это привело к тому, что распространение также уменьшилось. Практически не было ни одного дела возбуждено. Надо пояснить, что понятие закона касается только тех лиц, которые совершили преступление после вступления его в силу, а после того как граница была открыта, сразу же появились люди, которые стали завозить. Были задержаны крупные партии", - рассказал Амичба.

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