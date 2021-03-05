Такие обстоятельства: Матуа о мутации коронавируса

Радио Такие обстоятельства: Матуа о мутации короновируса

В январе этого года российские ученые опубликовали исследование, в котором описали случай пациентки, в организме которой, коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Ученые из различных стран с разной периодичностью сообщают о новых мутациях SARS-CoV-2, указывая на характерные особенности новых штаммов. К примеру, на днях прошла информация о том, что итальянские микробиологи обнаружили еще один, так называемый "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий озабоченность ученых, поскольку разработанные ныне вакцины могут оказаться против него малоэффективными.

Что думают ученые об изменчивости вируса COVID -19, с какой скоростью появляются новые штаммы и чем опасны разновидности вируса, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа.

"Однозначных выводов сделать пока еще не могут. Напомню, что вирус COVID-19 – это РНК геномный вирус. Он более подвержен мутациям. Предположительно считается, что раз в месяц происходят мутации с коронавирусом. В мире имеются уже несколько штаммов. У всех на слуху так называемый "британский" штамм. По предварительным данным, клиническая симптоматика у таких пациентов идет немного по-другому пути. Для "китайского" штамма в большинстве случаев характерно потеря вкуса и обоняния, у "британского" же штамма этот синдром встречается намного реже. Там выраженные головные боли, температура, поражение легких. Все классические симптомы характерные, в принципе, для этих двух штаммов сильных изменений нет. Считается, что вирус может повести себя более агрессивно, но при этом говорить однозначно как будет - неправильно, так как прошло не так много времени", - отметила Матуа.

Подробности в аудиофайле.