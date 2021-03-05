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Политолог рассказал, кто спонсировал начало Второй мировой

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Служба внешней разведки РФ 2 месяца назад рассекретила несколько важных документов, среди которых ― шифр-телеграмма, датированная апрелем 1945 года, о ее неожиданном содержании рассуждает доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

Радио
Политолог рассказал, кто спонсировал начало Второй мировой

Шифровка, о которой рассказывает политолог на своем youtube-канале, была отправлена 12 апреля 1945 года из Лондона в Москву, в ней говорилось об операции вице-президента Имперского банка фашистской Германии Эмиля Пуля по доставке в соляные шахты вблизи Брюсселя огромного количества слитков золота, собранного у узников концлагерей. 

"Этот Пуль был не только вице-президентом Рейхсбанка, но одновременно членом совета директоров Банка международных расчетов Швейцарии. Это одна из сегодняшних ключевых структур ― круче, чем Федеральная резервная служба США. А учредителями этой финансовой структуры, которая располагается в Швейцарии, были Имперский банк фашистской Германии, Банк Англии, а также частные американские банки во главе с банкирским домом Морган. И наибольшая активность этого банка была зафиксирована в годы Второй мировой войны, когда общая сумма проведенных через него операций достигла 500 миллиардов долларов, это четыре пятых золотого запаса Третьего Рейха. Вот это все было в шифр-телеграмме", ― рассказывает Панарин.

По словам эксперта, эта "информационная бомба" осталась без должного внимания мировых СМИ, хотя, к примеру, Банк Англии еще в 1932 году финансировал избирательную кампанию Гитлера, и "фактически с помощью денег британского государственного банка Гитлер и пришел к власти". Третьей составляющей "спонсорского треугольника" стали Морганы ― одна из старейших и крупнейших финансовых групп США, имевшая отношение к британской разведке. По сведениям политолога, масштабный финансовый кризис в США в начале 20 века был спровоцирован ими сознательно, чтобы помочь созданию Федеральной резервной службы.


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