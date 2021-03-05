Такие обстоятельства: Цыбулевская о сингапурском опыте для школ Абхазии

О том, что из сингапурского опыта образования можно было бы перенять в Абхазии, рассказал педагог школы №2 города Сухум Мая Цыбулевская.

Радио Такие обстоятельства: Цыбулевская о сингапурском опыте для школ Абхазии

2 марта по приглашению Центра “За инновации в абхазском образовании” и первой в Абхазии Школы-лаборатории STEM прошел онлайн вебинар об особенностях системы сингапурского образования Лилии Мухаметшиновой.

Лилия Мухамештинова проработала учителем английского языка и координатором международных программ в казанской гимназии в течение четырех лет до переезда в Сингапур в 2012 году. На протяжении семи лет она работала тренером в сингапурской компании Educare International Consultancy, последние два года в должности директора департамента международного консалтинга. За это время Лилия провела курсы профессионального развития с фокусом на развитие в учениках навыков и компетенций XXI века для более 47 000 педагогов по всему миру.

Что представляет собой методика образования "Эффективные приемы развития в учениках навыков и компетенций 21 века: опыт Сингапура", которая достигла высокого уровня эффективности и мирового признания, рассказала одна из участниц вебинара, педагог второй столичной средней школы Майя Цыбулевская.