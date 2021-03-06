18:35 06 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Поиск
Подкаст ЯсноПонятно
© Sputnik

Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (485)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210306/1031960944/Podkast-YasnoPonyatno-Kak-zapakhi-vliyayut-na-nashu-zhizn-.html

Как мы распознаем запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя?

Радио
Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?

Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами? Где искать универсальный аромат, который подойдет всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (485)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Джон Траволта и "Три грации" против коронавируса: COVID-граффити со всего мира
Сто лет назад: революция и Абхазия
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться