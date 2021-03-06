Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь
Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?
Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами? Где искать универсальный аромат, который подойдет всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.
Национальная студенческая футбольная лига России была создана в 2011 году при содействии Российского футбольного союза в целях развития спорта среди молодежи и выявления перспективных футболистов для участия в Универсиадах и других международных турнирах.