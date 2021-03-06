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Такие обстоятельства: врачи российского госпиталя о работе в Абхазии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1201)
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Sputnik Абхазия
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Начальник Российского мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов и заместитель начальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, как лечили от коронавируса жителей Абхазии.

Радио
Такие обстоятельства: врачи российского госпиталя о рботе в Абхазии

28 февраля из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России был выписан последний пациент. О том, как проходила работа в Абхазии, в студии радио Sputnik рассказали начальник Российского мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов и заместитель начальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов.

"Наши медики успешно преодолели вызов и достойно оказывали помощь больным. Всего за период работы госпиталя российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультации более 3700 жителей Республики Абхазия", – рассказал Магомедов.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Российский госпиталь в Абхазии работал с 20 октября прошлого года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1201)

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