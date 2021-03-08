"Какая-то мистика": тайны подвалов МГУ

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.

Радио "Какая-то мистика": тайны подвалов МГУ

“МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку”. Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт? И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?

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