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"Какая-то мистика": тайны подвалов МГУ

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210308/1031965814/-Kakaya-to-mistika-tayny-podvalov-MGU-.html

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.

Радио
"Какая-то мистика": тайны подвалов МГУ

“МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку”. Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт? И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?

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Темы:
Подкасты РИА (488)

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