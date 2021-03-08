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"Заговор классиков": Соллогуб, любовное путешествие на край метели

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Самый светский писатель русской литературы. Аристократ среди литераторов и литератор среди аристократов. Автор повести "Тарантас".

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В зрелые годы реформатор российской системы наказаний, в старости забытый кумир, он возродился как автор великолепных воспоминаний о Пушкине, Лермонтове, Гоголе.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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