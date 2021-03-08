"Девушка, за кем стоите?": есть ли способы красиво обратиться к женщине

Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.
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Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”.
Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.
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Расследование проводит Следственное управление Министерства внутренних дел Республики Абхазия.
Сухумский городской суд 7 марта избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба в виде заключения под стражу на один месяц.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 Марта. В Абхазии этот день объявлен нерабочим.
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