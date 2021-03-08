"Девушка, за кем стоите?": есть ли способы красиво обратиться к женщине

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Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”.