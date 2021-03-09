Такие обстоятельства: Дзидзария о законе "Об оружии"

Вступление в силу закона "Об оружии" и его значимость прокомментировал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тимур Дзидзария.

Радио Такие обстоятельства: Дзидзария о законе "Об оружии"

1 марта в Абхазии вступил в силу закон "Об оружии". О том, что ценно в законе, но, возможно, на практике и не скажется, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился мастер оружейных дел, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тимур Дзидзария.

"Закон упорядочит оборот оружия в Абхазии. По крайней мере, те органы, которые должны следить за этим вопросом и отвечать за него, будут знать, кому разрешено и у кого находится оружие. А люди, которые приобретают оружие, будут ответственнее, потому что их оружие зарегистрировано, им выдана лицензия, и просто так ее получить будет нельзя", - сказал Дзидзария.

Сработает ли закон на практике, зависит от ответственности соответствующих структур, считает ветеран войны. Также, по мнению Дзидзария, закон не противоречит традиционной культуре ношения оружия.

"Думаю, принятый закон сбалансированный…время покажет. Если нужны будут корректировки, можно отрегулировать. Сразу написать идеальный закон невозможно", - заметил Дзидзария.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.