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© Foto / из личного архива Евгении Войко

Войко о заявлении США о диалоге с Россией и КНР: на практике видим иное

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США не для того входили в Афганистан и Ирак, чтобы прилагать усилия для полного выхода с территорий этих стран, убеждена доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

Радио
Войко о заявлении США о диалоге с Россией и КНР: на практике видим иное

Принципиально нового в риторике о сворачивании военных операций США нет, ведь никто из новоизбранных руководителей не станет говорить о том, что необходимо усиливать военное присутствие США в мире. Об этом сказала радио Sputnik политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях 24-страничной стратегии национальной безопасности, которую распространил Белый дом.

"Но на практике мы видим иную картину. Тот же Байден на прошлой неделе начал атаки на иранские объекты в Сирии, что в данную стратегию не совсем вписывается. Если перейти непосредственно к документу, то здесь, например, по поводу Ближнего Востока сказано, что США будут присутствовать до той степени, которая соответствует для разрушения террористических сетей и сдерживания иранской угрозы. А как это будет воплощаться в жизни, будет известно со временем на практике. Поэтому это только рамочные заявления", - отметила Войко в эфире радио Sputnik.

 


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