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Гражданин и начальник: Багабш о контроле и учете потребления электроэнергии

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (362)
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Sputnik Абхазия
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О необходимости установки приборов учета потребляемой электроэнергии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор "Черноморэнерго" Зураб Багабш.

Радио
Гражданин и начальник: Багапш о контроле и учете потребления электроэнергии

При оценке ситуации в энергетике Абхазии, эксперты неоднократно заявляли о необходимости установки приборов учета для контроля за потребляемой электроэнергией. Сегодня в свете борьбы с незаконным потреблением электроэнергии проблема ее контроля и учета особенно актуальна. Сколько сейчас установлено приборов учета, в рабочем ли они состоянии и как их наличие или отсутствие влияет на ситуацию в энергетике, рассказал заместитель генерального директора предприятия "Черноморэнерго" Зураб Багабш.

"Ситуация сложная. Попытки изменить ее в лучшую пользу были предприняты в начале 10-х годов, когда компанией руководил Резо Зантария. При нем начинался процесс установки учета. В Сухуме была установлена большая часть, остальная – по республике. Сохранилось где-то 70 процентов, потому что приборы имеют свойство выходить их строя. Но большая их часть функционирует до сих пор и они показывают хорошие результаты по оплате. Получается, что, если у населения стоят приборы учета, которые могут быть дистанционно в случае не оплаты счетов за электроэнергию, то люди за них платят исправно. Оплата за них составляет более 90-95 процентов", - рассказал Багапш.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (362)

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