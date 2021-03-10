Бредихин о заявлении главы EMA о вакцине "Спутник V": вброс и проделки конкурентов

Радио Бредихин о заявлении главы EMA о вакцине "Спутник V": вброс и проделки конкурентов

Заявления председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе – это "вброс и проделки конкурентов", заявил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в эфире Sputnik.

Виртумер-Хохе, которая также представляет австрийское агентство по вопросам здоровья, в эфире телеканала ORF сравнила шансы на экстренное одобрение "Спутника V" в Австрии с "русской рулеткой", сославшись на нехватку данных о привитых.

"Думаю, что информации уже столько, что даже человек, абсолютно не разбирающийся ни в медицине, ни в биологии, уже давно бы стал специалистом. А тем более с ее уровнем, с ее должностью. Здесь, скорее, мы видим нужный вброс и проделки конкурентов. И вполне возможно, что либо будут продвигать американские вакцины, либо, раз США отказываются экспортировать вакцину, то индийские", – отметил Бредихин.

Отметим, что на странице российской вакцины в Twitter уже опубликовано заявление с требованием извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", – говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в Twitter.

Авторы заявления подчеркнули, что европейский регулятор ранее не позволял себе делать подобные заявления в адрес других вакцин. Как отметили создатели российской вакцины, такие комментарии неуместны, так как подрывают доверие к агентствам тех стран, где "Спутник V" уже одобрен.

4 марта EMA сообщило о начале экспертизы "Спутника V", регулятор проверит вакцину на эффективность и безопасность.

Российская вакцина зарегистрирована в 46 странах мира. В настоящее время "Спутник V" занимает второе место в мире среди вакцин по числу одобрений на применение от национальных регуляторов. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в авторитетном медицинском журнале Lancet.