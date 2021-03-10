Такие обстоятельства: Джинджолия и Тхагушев о соглашении "Ашаны" и АИС

Руководитель КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия и председатель Ассоциации инвасодействия Алхас Тхагушев рассказали о соглашении, которое направлено на обеспечение нуждающихся детей техническими средствами реабилитации.

Радио Такие обстоятельства: Джинджолия и Тхагушев о соглашении "Ашаны" и АИС

10 марта между АИС и культурно–благотворительным фондом "Ашана" подписано партнерское соглашение, направленное на реализацию программы по обеспечению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации.

Как рассказала Мактина Джинджолия, в рамках совместного проекта "Ашана" и Ассоциации "Инвасодействие" специалисты ассоциации будут индивидуально подбирать технические средства для каждого ребенка, определять стоимость и заказывать у поставщиков. "Ашана" будет объявлять сбор на приобретение средств.

Все подробности – в аудиофайле.