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Такие обстоятельства: Джинджолия и Тхагушев о соглашении "Ашаны" и АИС

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210310/1031985008/Takie-obstoyatelstva-Dzhindzholiya-i-Tkhagushev-o-soglashenii-Ashany-i-AIS.html

Руководитель КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия и председатель Ассоциации инвасодействия Алхас Тхагушев рассказали о соглашении, которое направлено на обеспечение нуждающихся детей техническими средствами реабилитации.

Радио
Такие обстоятельства: Джинджолия и Тхагушев о соглашении "Ашаны" и АИС

10 марта между АИС и культурно–благотворительным фондом "Ашана" подписано партнерское соглашение, направленное на реализацию программы по обеспечению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации.

Как рассказала Мактина Джинджолия, в рамках совместного проекта "Ашана" и Ассоциации "Инвасодействие" специалисты ассоциации будут индивидуально подбирать технические средства для каждого ребенка, определять стоимость и заказывать у поставщиков. "Ашана" будет объявлять сбор на приобретение средств.

Все подробности – в аудиофайле.


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