Такие обстоятельства: Ашуба об институте помощника президента Абхазии

Что представляет собой институт помощника президента и какова их роль, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился экс-спикер Парламента Абхазии Нугзар Ашуба.

Радио Такие обстоятельства: Ашуба об институте помощника президента Абхазии

Любые руководители могут иметь помощников по разным направлениям деятельности, они бывают официальные, то есть в штате, бывают вне штата, сказал Ашуба в эфире радио.

"Они нужны в работы. Прежде всего должны обладать определенными качествами, к примеру, подготовка различных документов, справок, материалов, различных решений. Стекается много информации, и помощники должны обобщать ее, обособлять и представлять президенту, помогать ему в работе. Если президент проводит совещание, то здесь роль помощника велика, в том направлении, в котором они компетентны", - подчеркнул Ашуба.

Помощники могут быть и внештатные, и временные, сказал экс-спикер Парламента.

"Любой руководитель в том числе и президент, имеет право назначать помощника вне штата, какое количество он определяет сам. Это должны быть профессиональные люди в своем направлении, в своей отрасли. Помощники иногда бывают и временные, они помогают при решении каких-то вопросов. Существуют определенные фильтры, если их задействовать, они будут эффективны при подборе помощников", - сказал Ашуба в беседе на радио.

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Экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая и действующий помощник Ахра Авидзба привлекли внимание общественности Абхазии. Квирая - из-за призыва найти "ключ примирения" с Грузией, что вызвало возмущение части общества, а Ахра Авидзба и его пять охранников задержаны, они обвиняются в незаконном хранении и ношении оружия. По информации СГБ, Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота.