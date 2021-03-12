14:58 12 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR87.80
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Ашуба об институте помощника президента Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
142 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/09/1031429399.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210312/1031997462/Takie-obstoyatelstva-Ashuba-ob-institute-pomoschnika-prezidenta-Abkhazii--.html

Что представляет собой институт помощника президента и какова их роль, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился экс-спикер Парламента Абхазии Нугзар Ашуба.

Радио
Такие обстоятельства: Ашуба об институте помощника президента Абхазии

Любые руководители могут иметь помощников по разным направлениям деятельности, они бывают официальные, то есть в штате, бывают вне штата, сказал Ашуба в эфире радио.  

"Они нужны в работы. Прежде всего должны обладать определенными качествами, к примеру, подготовка различных документов, справок, материалов, различных решений. Стекается много информации, и помощники должны обобщать ее, обособлять и представлять президенту, помогать ему в работе. Если президент проводит совещание, то здесь роль помощника велика, в том направлении, в котором они компетентны", - подчеркнул Ашуба.  

Помощники могут быть и внештатные, и временные, сказал экс-спикер Парламента.   

"Любой руководитель в том числе и президент, имеет право назначать помощника вне штата, какое количество он определяет сам. Это должны быть профессиональные люди в своем направлении, в своей отрасли. Помощники иногда бывают и временные, они помогают при решении каких-то вопросов. Существуют определенные фильтры, если их задействовать, они будут эффективны при подборе помощников", - сказал Ашуба в беседе на радио.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая и действующий помощник Ахра Авидзба привлекли внимание общественности Абхазии. Квирая - из-за призыва найти "ключ примирения" с Грузией, что вызвало возмущение части общества, а Ахра Авидзба и его пять охранников задержаны, они обвиняются в незаконном хранении и ношении оружия. По информации СГБ, Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота.            


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Годовщина трагедии на "Фукусиме"
Один день из политики: как в Сухуме прошел съезд ветеранов "Аруаа"
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться