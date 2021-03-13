Мы все умрем: шумовое загрязнение

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио Мы все умрём. Шумовое загрязнение

Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьезности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…

Как постоянный и назойливый шум отравляет нашу жизнь, даже если мы думаем, что привыкли к нему? Почему опенспейс в офисе не менее опасен для здоровья, чем завод или автотрасса? Как бороться с шумом на индивидуальном и муниципальном уровне? А что животные - на них влияет шумовое загрязнение?

На эти и другие вопрос отвечала Ксения Майорова - преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды.

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