13:33 13 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR87.80
Поиск
Рубрика Не верю
© Sputnik

Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (490)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210313/1032004905/Svayp-na-50-000-rubley-obmany-v-servisakh-dlya-znakomstv-.html

Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать?

Радио
Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств

Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB.

Об основных схемах мошенников, а так же методах борьбы и защиты рассказал Антон Долгалев - руководитель отдела защиты от цифровых рисков ведущей международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

2:41 Математик подсчитал сколько в среднем нужно свайпов в Tinder, чтобы удачно сходить на свидание.
7:21 Девушка с сайта знакомств через несколько месяцев общения предложила выгодно инвестировать в криптовалюту. Парень вложил все свои деньги (и деньги семьи), и…
12:27 Богатые тоже плачут: как злоумышленники из сервиса для знакомств украли аккаунт у известной селебрити.
19:10 Почему приложения не справляются с фейковыми аккаунтами мошенников? Основные уловки злоумышленников и способы себя защитить.
26:20 Билеты в несуществующий кинотеатр, бронирование столика в фейковом кафе, поддельные рестораны и гигантские счета в кальянных: самые популярные мошеннические схемы.
35:45 История о ресторане "О, вино!", в который девушки зазывали из Tinder. Скрытые переводы: как оплачивая билет за 1000 рублей, можно расстаться со всеми деньгами на карте.
45:25 Что делать, если вы столкнулись с вымогательством. Психология мошенника: почему не стоит платить злоумышленникам, если вас шантажируют.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (490)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Годовщина трагедии на "Фукусиме"
США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде
На помощь союзнику: работа российского госпиталя в Сухуме


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться