"Я тоже так могу!": как и зачем ходить в музеи и на выставки

Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям?