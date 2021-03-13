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"Я тоже так могу!": как и зачем ходить в музеи и на выставки

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Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям?

Радио
"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки

Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?

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Темы:
Подкасты РИА (492)

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