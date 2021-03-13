"Я тоже так могу!": как и зачем ходить в музеи и на выставки

Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?
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Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям?
Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13072 человека. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12520 человек.
В помещении, в котором ранее располагалась станция скорой помощи, организован пункт проведения ПЦР-диагностики на коронавирус.
План приема на обучение в российских вузах по квотам на 2021/22 учебный год опубликован на сайте представительства Россотрудничества. Регистрация претендентов на обучение в российских вузах будет проходить до 15 марта.
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