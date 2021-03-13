Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло?