Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино
Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм? О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда. Слушайте подкасты РИА Новости.
План приема на обучение в российских вузах по квотам на 2021/22 учебный год опубликован на сайте представительства Россотрудничества. Регистрация претендентов на обучение в российских вузах будет проходить до 15 марта.