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Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210313/1032005035/Utrachennye-kartiny-Eyzenshteyna-i-Kalika-kak-i-pochemu-teryali-kino.html

Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло?

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Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.
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Темы:
Подкасты РИА (491)

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