Дополнительное время: Баграт Тания о победе в первенстве Москвы по боксу

О своей победе в первенстве Москвы по боксу среди юношей, о том, как проходят подготовки к турнирам и чем отличаются тренировки в Сухуме и в Москве, в эфире радио Sputnik рассказал юный спортсмен Баграт Тания.

Радио Дополнительное время: Баграт Тания о победе в первенстве Москвы по боксу

Баграт Тания стал победителем первенства Москвы по боксу среди юношей 14-16 лет.

В турнире принимали участие спортсмены из различных школ Москвы. Абхазский спортсмен выступил в весовой категории 52 килограмма. Проведя четыре боя и одержав во всех победу, Баграт Тания завоевал путевку на участие в первенстве России по боксу.

"Соперники были более опытные, чем в предыдущем турнире, все были подготовлены. В полуфинале попался соперник, у которого я выиграл на прошлом первенстве, а в финале выступал с бронзовым призером России", - сказал Тания.

Юный спортсмен рассказал, как он стал заниматься боксом, и кто поддерживает, помогает ему в достижении своих целей.

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