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"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

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Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребенок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов "папа нас бросил"?

Радио
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере "либо хорошо, либо ничего"? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.

01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?

03:00 "Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями"

08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы

10:40 "Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего"

13:45 Как сообщить ребенку о разводе

16:41 Что делать, если родители расходятся "в гневе"

19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенку

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Темы:
Подкасты РИА (494)

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