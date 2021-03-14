"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере "либо хорошо, либо ничего"? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.
01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?
03:00 "Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями"
08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы
10:40 "Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего"
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