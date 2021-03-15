Ахба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине марта

О том, вступит ли весна в свои права со второй половины марта, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.

Радио Ахба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине марта

Во второй половине марта на Черноморском побережье Абхазии погода будет так же неустойчива, как и в первой половине месяца, причиной этому является частая смена циклона на антициклон, сообщила метеоролог Лариса Ахба.

"С 16 по 18 марта территория окажется в зоне влияния атмосферных фронтов Атлантического океана с одной стороны, а с другой - южных циклонов. Погода будет неустойчивая, облачная, временами дождь, в предгорьях, горах возможен дождь со снегом, гроза. Видимость будет ограничена, так как ожидаются сильные ливневые дожди. С 18 по 23 марта на погоду окажет влияние антициклон, который несет с собой заток холодного воздуха с северо-запада. Такое наблюдалось и в первой половине марта. Ночные температуры в это время могут опуститься до 1-3 градусов тепла, в среднем же ожидаем температуру 4-9 градусов тепла ночью. Днем же 8-13 градусов, но в отдельные дни температуры могут быть 16-18 градусов и больше. 24 и 25 марта на погоду окажет влияние юго-западный отрог антициклона. С 26 марта ожидаем временами осадки. Погода будет неустойчивая. К концу месяца осадки маловероятны. Температура морской воды 9-10 градусов", - сказала Ахба.

Подробности в аудиофайле.