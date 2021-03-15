Политик Шамба: говорю то, что думаю, заранее зная, что не все в обществе примут

Сегодня исполнилось 70 лет абхазскому политическому, государственному деятелю Сергею Шамба. Накануне дня рождения секретарь Совета безопасности Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал о своей судьбе историка в политике и актуальных вопросах жизнедеятельности страны.

Радио Политик Шамба: говорю то, что думаю, заранее зная, что не все в обществе примут

Сергей Миронович Шамба – государственный и общественный деятель Абхазии, ученый-археолог, доктор исторических наук, один из активных участников национально-освободительного движения абхазского народа, был председателем Народного форума "Айдгылара". Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии с 1997 по 2010 годы, был премьер-министром, кандидатом в президенты, депутатом Парламента. С июля 2020 года Сергей Шамба - секретарь Совета безопасности Абхазии.

Находясь в политической команде, провластной или оппозиционной, руководствовался интересами общества и государства, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия Сергей Шамба.

"Если я кого-то поддерживал, то надеялся, что он сможет сделать то, что обещает. Когда я видел, что он не может этого сделать, конечно, был разочарован и сам начинал критиковать. Я и сейчас буду критиковать, если увижу, что президент, которого поддержал, не будет делать то, что надо. Самый уважаемый политический деятель в Абхазии - это Владислав Ардзинба, но мы с ним доходили до таких споров, что приходилось и разборонять… Это было не по стратегическим, а по тактическим вопросам. Я всегда говорил то, что думаю, и буду говорить. Я знаю заранее, что некоторые вещи, о которых говорю, не воспримут в обществе, их будут критиковать, кричать, но я знаю, что со временем к этому придут. Так, во всяком случае всегда происходило, и опять произойдет", - сказал Шамба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.