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Александр Коньков
© Фото : из личного архива Александра Конькова

Коньков о планах Евросоюза по закупе "Спутник V": воду в сите долго не удержишь

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1028)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210315/1032017514/Konkov-o-planakh-Evrosoyuza-po-zakupe-Sputnik-V-vodu-v-site-dolgo-ne-uderzhish-.html

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о готовности Евросоюза к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V".

Радио
Коньков о планах Евросоюза по закупе "Спутник V": воду в сите долго не удержишь

Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Потребность в вакцине в европейских странах одинаково высокая сейчас, это все чувствуют, понимают. Все те обязательства, которые брали на себя западные фармкомпании, они ставятся под сомнения. Евросоюз демонстрирует определенную очередь за вакцинами, в этой очереди все ведут себя по-разному, поэтому то что отдельные страны Евросоюза пытаются идти по пути наименьшего сопротивления и ведут переговоры с Россией по поводу получения вакцины, тем более по поводу организации производства, что имело бы гораздо более далеко идущие перспективы, в первую очередь для самих Европейских стран это все вполне предсказуемо, очевидно, другое дело, что будут попытки со стороны США и Брюсселя, каким-то образом затормозить этот процесс, но воду в сите не удержишь долго, потому все понимают, что потребность и потребность реализовываться если не будет других механизмов. Здесь в первую очередь будет завесить от политической воли руководства этих европейских стран как мы видели Венгрия и Словакия, эту волю уже продемонстрировали, что касается других стран, то, чем больше будет прецедентов, тем быстрее будет волна обращении к России, для того чтобы вакцинировать населения", -сказал Коньков в эфире радио Sputnik.   

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе сообщил, что четыре страны объединения рассматривают возможность начать переговоры с производителями российского препарата "Спутник V".

Европейское медицинское агентство начало проверку "Спутника V" 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что окончательно препарат могут одобрить в мае.

Использование "Спутника V" согласовали в 45 странах мира, больше только AstraZeneca — 49.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1028)

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