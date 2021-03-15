Такие обстоятельства: отец Игнатий о значении и искушениях в Великий пост

Радио Такие обстоятельства: отец Игнатий о значении и искушениях в Великий пост

У православных христиан 15 марта начался самый строгий пост, который называется Великий. Он продлится семь недель, то есть до 2 мая, на эту дату в 2021 году выпадает Пасха. В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить Воскресение Христово, это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей.

Человека часто подстерегают искушения, не исключение и время поста, когда есть особые намерения провести его высоко, потрудиться, совершить какие-то небольшие подвиги. Но для того, чтобы было меньше искушений, по словам, настоятеля Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия (Киут), надо поститься не только не вкушая скоромную (жир, масло - примеч.) пищу, но и молиться также глазами, ушами.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.