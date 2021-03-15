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Такие обстоятельства: отец Игнатий о значении и искушениях в Великий пост

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210315/1032018470/Takie-obstoyatelstva-otets-Ignatiy-o-znachenii-i-iskusheniyakh-v-Velikiy-post.html

Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия о роли, значении Великого поста и искушениях в эти дни.

Радио
Такие обстоятельства: отец Игнатий о значении и искушениях в Великий пост

У православных христиан 15 марта начался самый строгий пост, который называется Великий. Он продлится семь недель, то есть до 2 мая, на эту дату в 2021 году выпадает Пасха. В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить Воскресение Христово, это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей.

Человека часто подстерегают искушения, не исключение и время поста, когда есть особые намерения провести его высоко, потрудиться, совершить какие-то небольшие подвиги. Но для того, чтобы было меньше искушений, по словам, настоятеля Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия (Киут), надо поститься не только не вкушая скоромную (жир, масло - примеч.) пищу, но и молиться также глазами, ушами.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.


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