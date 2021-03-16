Гражданин и начальник: Агрба о работе культурных учреждений Абхазии в пандемию

После частичного снятия ограничений с соблюдением мер безопасности в Абхазии возобновили свою работу РУСДРАМ и ЦВЗ. О готовности других учреждений культуры республики к работе в эфире радио Sputnik рассказал министр культуры Гудиса Агрба.

Радио Гражданин и начальник: Агрба о работе культурных учреждений Абхазии в пандемию

Культурные учреждения Абхазии были закрыты четыре месяца. С 15 февраля президент Абхазии Аслан Бжания отменил часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

На заседании Координационного штаба было принято решение о возможности возобновления деятельности учреждений с определенными ограничениями, с соблюдением всех мер безопасности.

"Было разрешено работать нашим театрам, библиотекам, музеям, филармонии, ансамблям. Возможность была дана всем, но по ряду причин некоторые учреждений свою работу не возобновили, речь идет и об образовательных учреждениях", - сказал Гудиса Агрба в беседе на радио Sputnik Абхазия.

Решение возобновлять работу или нет, во многом зависит от самого руководителя на месте, если он говорит, что на данном этапе есть опасность, то соответственно, мы его поддерживаем, отметил Агрба.

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