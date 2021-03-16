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Аршба об участии Абхазии в MITT: выход на крупнейший туристический рынок

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210316/1032022074/Arshba-ob-uchastii-Abkhazii-v-MITT-vykhod-na-krupneyshiy-turisticheskiy-rynok.html

Начальник информационного Управления Минтура Абхазии Саид Аршба в эфире радио Sputnik рассказал, какие перспективы открывает перед республикой участие в самой крупной туристической выставке в России и странах СНГ - Moscow International Travel & Tourism Exhibition.

Радио
Аршба об участии Абхазии в MITT: выход на крупнейший туристический рынок

Как сообщил Аршба, третий год подряд Абхазия использует одно оформление стенда для того, чтобы те, кто ранее уже был знаком с абхазской презентацией, издалека ее находили.

"Несомненно, данное мероприятие очень важно для Абхазии, для имиджа нашей страны, так как мы наряду с другими признанными странами, которые состоят в ООН и в различных серьезных международных организациях, участвуем в данной площадке как независимая республика. Для туризма это, несомненно, выход на крупнейший соседний рынок – рынок Российской Федерации. А также это, в первую очередь, связи, которые в дальнейшем могут быть использованы самым благоприятным образом для туризма страны и для Абхазии в целом", - отметил Аршба.

MITT — это международная выставка и деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, где поставщики туристических продуктов и услуг встречаются с прямыми потребителями, находят новых клиентов и партнеров по бизнесу.


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