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Такие обстоятельства: особые экономические зоны в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210316/1032025226/Takie-obstoyatelstva-osobye-ekonomicheskie-zony-v-Abkhazii-.html

Об экономических зонах Абхазии, о проблемах, с которыми столкнулись при их создании и об ожиданиях, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали представители зоны "Амра" Алла Гварами и Мадина Чилачава и экс-депутат, экс-председатель ГТК Беслан Цвинария.

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Такие обстоятельства: особые экономические зоны в Абхазии

Особые экономические зоны – территории с особым статусом и экономическими льготами для привлечения инвесторов. Так, резиденты на половину срока освобождаются от всех видов налогов, за исключением нескольких. Такие территории должны стать толчком для развития предпринимательства.

В республике в 2015 году был принят закон "Об особых экономических зонах", а в декабре 2016 года была создана первая особая экономическая зона "Амра" в Галском районе, в 2018 году - вторая зона "Скурча". Но до сих пор на территории этих зон нет ожидаемого всплеска инвестирования. В чем причина и какая перспектива у этих территорий обсудили гости радиостудии Sputnik Абхазия – представители управляющей компании "Р-АСТИКО", которой была выделена особая экономическая зона смешанного типа "Амра" Алла Гварамия и Мадина Чилачава, а также бывший руководитель Государственного таможенного комитета, экс-депутат Парламента Беслан Цвинария.

"В нашей стране много вопросов, разрешение которых невозможно без экономического благополучия, без развития. Пытаться решить вопрос, опираясь на помощь другого государства не совсем правильно. Я тогда был депутатом и у нас крутилось в голове, как это сделать – шел поиск путей, как сдвинуть экономику с мертвой точки, дать импульс развитию. Институт свободных экономических зон, на наш взгляд, был одним из дополнительных инструментов для Правительства для привлечения инвесторов в страну. По моему мнению, свободные экономические зоны надо создавать в местах, где запланированы масштабные проекты, которые невозможно осуществить силами нашего государства, силами одного-двух предпринимателей", - сказал Цвинария.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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