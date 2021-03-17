Такие обстоятельства: Барциц о востребованности профессии экскурсовода в Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Барциц о востребованности профессии экскурсовода в Абхазии

В Абхазии вновь заработают курсы подготовки экскурсоводов. В этом году занятия для будущих специалистов в сфере туризма будут проходить в АГУ, в Сухумском государственном колледже, в Гуманитарно-промышленном техникуме в Гагре.

Насколько востребована специальность гида-экскурсовода, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра туризма Республики Астамур Барциц.

По его словам, прием заявок на курсы проходил до 15 марта.

"У нас нет нехватки экскурсоводов, которые готовы обслуживать экскурсионные группы, приезжающие в Абхазию. Рынок диктует свои условия. Люди начали уходить от формата групповых экскурсионных туров и предпочитают индивидуальные туры, которые не ограничены по времени пребывания на том или ином объекте. Люди хотят перемещаться в свободных временных рамках", - рассказал Барциц.

Он также сообщил о том, что в этом году как никогда в праздничные дни марта в Абхазию приехало много туристов. По предстоящим майским праздникам можно будет судить о том, каким будет летний туристический сезон в республике.

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