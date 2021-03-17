Гражданин и начальник: Миквабия об экономических зонах Абхазии

Почему инвестиционные проекты, предусмотренные созданием особых экономических зон в Абхазии не были реализованы, о том, какова перспектива у этих территорий, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра экономики страны Теймураз Миквабия.

Радио Гражданин и начальник: Миквабия об экономических зонах Абхазии

Особые экономические зоны – территории с особым статусом и экономическими льготами для привлечения инвесторов.

О том, в чем была целесообразность создания особых экономических зон в Абхазии, рассказал замминистра экономики страны Теймураз Миквабия.

"В первую очередь, для резидентов этой зоны и для управляющей компании, это – освобождение на срок 24 с половиной года от уплаты всех налогов за исключением подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды из зарплаты работников, которые привлекаются к работе в этой зоне. Выходит значительная сумма. Тоже самое касается и таможенных сборов. В то же время, эффект для государства. Зачем государству создавать условия, при которых компания, которая должна оплатить налоги в бюджет, освобождается на такой длительный срок. Это связано с необходимостью привлечения инвестиций. Таких примеров в России пять или шесть, они созданы и по всему миру. Экономический эффект есть", - сказал Миквабия.

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В республике в 2015 году был принят закон "Об особых экономических зонах", а в декабре 2016 года была создана первая особая экономическая зона "Амра" в Галском районе, в 2018 году - вторая зона "Скурча". Но до сих пор на территории этих зон нет ожидаемого всплеска инвестирования.