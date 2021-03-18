Такие обстоятельства: Квициния об охотничьем сезоне 2020-2021 года в Абхазии

Как выполнялись предписания об ограничениях на охоту в Абхазии, можно ли это контролировать, в эфире радио Sputnik рассказал председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарата Квициния.

Радио Такие обстоятельства: Квициния об охотничьем сезоне 2020-2021 года в Абхазия

Охотничий сезон в Абхазии официально открылся 15 августа 2020 года и завершился 15 марта 2021 года.

Охота и рыбалка - очень увлекательное дело, и любителей становится все больше, сказал Квициния в беседе на радио.

"В охоте очень важно соблюдать сроки. Летом и весной нельзя охотиться. В этот период времени звери размножаются. Осенью и зимой они набирают вес. К сожалению, есть люди, которые нарушают это правило. Экологические службы пытаются контролировать, но и у них недостаточно средств для этого, не хватает техники, приборов наблюдения", - отметил Квициния.

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