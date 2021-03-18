Клименко: Абхазии нужно выращивать своих профессионалов в сфере туризма

Чего не хватает Абхазии для создания качественного сервиса, каковы запросы нынешнего туриста и кто главный конкурент республики, в эфире радио Sputnik рассказала гендиректор парк-отеля "Амра" Елена Клименко.

Радио Клименко: Абхазии нужно выращивать своих профессионалов в сфере туризма

В эти дни в Москве проходит XXVII международная выставка MITT-2021, на которой, помимо 200 стран, представлена и Абхазия.

"Один из главных вопросов для создания качественного сервиса - это наличие кадров. Как правило чувствуется дефицит таких специалистов, как повара, кухонные рабочие, горничные, хорошие администраторы, профессиональные бармены. Тут чувствуется недостаток. Мы работаем с местными, пытаемся обучать стандартам, но, как правило, когда получается большой наплыв туристов, большая загруженность у объектов, то мы начинаем чувствовать дефицит кадров. Нужно учиться стандартам, в том числе международным, гостиничного бизнеса. Гости ждут уже действий персонала согласно установленным стандартам. Республике нужно поддержать профильные учебные заведения, которые будут растить своих специалистов, получать нормальную заработную плату и работать в Абхазии, и никуда не уезжать", - сказала Клименко в эфире радио Sputnik Абхазия.

Говоря о главных конкурентах Абхазии, Клименко отметила, что ими, как и раньше, будут Турция, Сочи, где развита инфраструктура.

"Но многие Абхазию для себя уже открыли, радостно было слышать от гостей и от туроператоров, которые подходят к стенду, что они месяц назад посетили республику, посмотрели, многие не ожидали, что существует много объектов, что есть хороший вай-фай, интернет. Гости рассматривают свой приезд для работы на удаленке, а для этого необходимы нормальные условия работы, тем более что в больших городах это развито, и многие так и останутся на удаленке. Приемлемые условия проживания отдыха, комфортного нахождения там членов семьи тоже сыграют определенную роль", - сказала Клименко.