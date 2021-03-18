Гражданин и начальник: Беляев о ситуации с COVID -19 среди заключенных

Радио Гражданин и начальник: Беляев о ситуации с COVID -19 среди заключенных

В феврале было опубликовано заявление Уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл, в котором она выразила обеспокоенность по поводу эпидемиологической ситуации в пенитенциарных учреждениях Абхазии. В обращении говорилось, что заключенные Драндского СИЗО МВД жаловались на то, что, несмотря на наличие у них симптомов коронавируса, меры по отношению к ним не предпринимаются. МВД республики опровергло эти данные и заявило, что санитарно-эпидемиологические нормы в местах содержания под стражей исполняются.

В Драндском СИЗО в этом году было выявлено восемь больных с коронавирусной инфекцией, рассказал в эфире радио Sputnik исполняющий обязанности главы медицинской службы МВД Абхазии Владислав Беляев.

"... 21 января появились первые подозрения на коронавирус среди заключенных. К этому времени у нас уже был алгоритм действия, был подготовлен персонал, соответствующие места в медсанчасти СИЗО и тесты. Был объявлен карантин, который, в принципе, до сих пор сохраняется. Есть ограничения в посещении заключенных, сохраняются, выделенные помещения для коронавирусных больных, но на данный момент все заболевшие выздоровели. Было взято 17 анализов, из них 8 оказались положительные. Практически все переболели в легкой форме. Одного вывозили на консультацию, но перенес он болезнь вполне нормально. На данный момент коронавирусных больных в СИЗО нет", - сообщил Беляев.

Полную версию беседы можно услышать в аудиофайле.