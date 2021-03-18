Политолог о словах Байдена о Путине: если США хотят сходить с ума, то пусть сходят

Радио Политолог о словах Байдена о Путине: если США хотят сходить с ума, то пусть сходят

В связи с расширением санкций против Москвы МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации. В ведомстве пояснили, что диалог Москвы и Вашингтона оказался в тупике и главное в ходе консультаций – отыскать способы выбраться из него.

МИД России пригласил Антонова в Москву вечером 17 марта. Этому предшествовало интервью президента США Джо Байдена каналу ABC News. В ходе интервью Байден заявил, что его российский коллега "заплатит" за вмешательство в американские президентские выборы, если это будет установлено. На просьбу журналиста уточнить, считает ли американский лидер Путина убийцей, президент США ответил утвердительно.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что дипломатам будет крайне сложно найти пути для выхода двусторонних отношений из тупика, в который их загнали действия американской стороны.

"Отношения двух стран и так находятся на крайне низком уровне. Такого не было даже во времена холодной войны. Было более активное общение, и лидеры стран не позволяли себе подобных высказываний. Со стороны Советского Союза и нынешней России такого себе представить просто невозможно. Но мы видим, как ведут себя сейчас Соединенные Штаты, что себе позволяют. Уважение к партнеру, взаимный интерес, компромиссы – это совершенно не из лексикона американского руководства. Ведут себя крайне по-хамски. Каким может быть ответ? Полный разрыв дипломатических отношений? Но ведь и так сокращено взаимодействие до минимума: закрыто множество консульств, высланы дипломаты. Причем во всех этих случаях инициатива исходила от Соединенных Штатов. Россия действовала в соответствии с принятыми правилами, действовала совершенно спокойно. Если США хотят сходить с ума, то пусть сходят", - сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.