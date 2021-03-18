Такие обстоятельства: Слуцкая о сотрудничестве Крыма и Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Слуцкая о сотрудничестве Крыма и Абхазии

Абхазия для Крыма является одним из приоритетных направлений по линии экспорта товаров в силу близости, родства менталитета, равных геополитических условий, сказала в эфире радио Sputnik исполняющая обязанности директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

Экспорт из Крыма в Абхазию в 2020 году составил более 2,6 миллионов долларов

"В 2019 году по линии центра поддержки экспорта делегация Республики Крым посетила Абхазию, в результате чего были заключены экспортные контракты. В 2020 году, к сожалению, из-за невозможности проведения очных мероприятий немного снизились темпы сотрудничества, но 30 марта в Симферополе состоится круглый стол с участием крымских предпринимателей, в котором примет участие и торговый представитель Абхазии в России. Стороны будут обсуждать конкретные шаги по выходу на внешний рынок. Абхазия для нас является одним из приоритетных направлений, в силу и близости, родства менталитета, и мы находимся где-то в равных геополитических условиях. Из Крыма в Абхазию экспортируется в основном продукция пищевой, химической промышленности", - рассказала Слуцкая.

По ее словам экспорт из Крыма в Абхазию в 2020 году составил более 2,6 миллионов долларов.

Полную версию беседы можно услышать в аудиофайле.

18 марта, 7 лет назад, президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Ранее, 16 марта 2014 года, состоялся Общекрымский референдум о статусе автономии. Около 97% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.