Кварчелия рассказала, почему учебный процесс в Абхазии в пандемию организован по-разному

О том, как проходит учебный процесс в школах Абхазии, сложно ли нагнать учебную программу, и чем этот процесс отличается, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист Министерства просвещения и языковой политики Ада Кварчелия.

Радио Такие обстоятельства: Кварчелия об организации учебного процесса в школах

Организация учебного процесса в пандемию зависит от многих факторов, и считать этот год эффективным в плане образования очень сложно, сказала Кварчелия в эфире радио.

"Вопросы учебных программ и распределения дней согласуются в первую очередь с главами районных отделов образования. Каждый район имеет свою специфику и особенность, соответственно под каждую школу был составлен график посещения, который был прислан затем в министерство. Мы все рассмотрели и остановились на том, что большие школы будут работать в режиме три на три, три дня начальная школа, три - старшее звено, и то приходится ходить в две смены. Что касается малокомплектных школ, то они работают в обычном режиме и в одной смене, к тому же подключен еще шестой день. Шестой день вызывает много вопросов. Но школа сама решает, нужен ли им этот день, смотрит, какие дисциплины проседают, где нужно подтянуть. Надо исходить из наших реалий, мы по возможности оптимизировали все учебные программы, но говорить о полноценном качестве образования очень сложно", - отметила Кварчелия.

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