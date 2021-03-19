Политолог о санкциях против РФ: на Западе не слышат глас вопиющего в пустыне русофобии

Призыв ослабить антироссийские санкции так и останется голосом вопиющего в пустыне европейской русофобии, пока стремление политиков ЕС к обострению доминирует над прагматичными экономическими интересами, считает эксперт.

Радио Политолог о санкциях против РФ: на Западе не слышат глас вопиющего в пустыне русофобии

Вряд ли евробюрократы услышат глас вопиющего в пустыне русофобии, заявил радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Вряд ли евробюрократы услышат глас вопиющего в пустыне русофобии, заявил радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль раскритиковал Брюссель за ошибки в диалоге с Москвой в статье для австрийского Kurier. Бизнесмен выразил надежду на перезагрузку отношений Европы и России, которые, по его мнению, достигли низшей точки. Ляйтль считает, что Брюсселю пора двигаться по пути ослабления санкций, работая над доверительным взаимодействием с Москвой в вопросах экономики, науки и культуры.

"Вероятность пересмотра санкционной политики Евросоюза стремится к нулю. К сожалению, голос очередного представителя реальной экономики не будет услышан. Это голос вопиющего в пустыне европейской русофобии", - сказал Фельдман.

Политолог отметил, что в Европе подобные голоса раздаются постоянно, но евробюрократы и европарламентарии их игнорируют.

"В силу ряда причин стремление политиков к обострению сейчас доминирует над прагматичными экономическими интересами. Это печально, потому что бизнес и в России, и в Европе теряет деньги, пропадают рабочие места, которые могли бы существовать. Не Россия развязала эту гибридную войну - Москва всегда демонстрирует готовность к диалогу", - отметил эксперт.

По его словам, между бизнес-структурами диалог до сих пор сохраняется.

"Слова Ляйтля свидетельствуют, что у европейских компаний и граждан к России претензий нет. Претензии есть только у политических элит. Это не личная позиция Ляйтля, а позиция бизнеса, который он представляет. Торгово-промышленные палаты для того и существуют, чтобы в публичной сфере транслировать интересы экономических хозяйствующих субъектов", - пояснил Павел Фельдман.

Ляйтль постоянно контактирует с представителями реального сектора и, как и подобает человеку его ранга, оглашает общее мнение европейского предпринимательства, указал политолог.

"Безусловно, мировое сообщество слышит людей такого уровня - даже мы обсуждаем этот информационный повод. Другое дело, что европейские санкции рифмуются с американскими. Пока Вашингтон не даст Евросоюзу отмашку, европарламентарии не сделают ни единого самостоятельного шага для налаживания отношений с Россией. Плюс здесь завязана и украинская проблематика. Европейские бюрократы будут постоянно использовать фактор непризнанных республик Донбасса, чтобы сохранять действующие санкции и вводить новые", - предупредил Фельдман.

Отношения России и Запада стремительно ухудшились в 2014 году на фоне событий на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Киева и заявил о введении санкционного режима. РФ ответила продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. В Кремле подчеркивали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. На Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкционного режима.