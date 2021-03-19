Мясников о прогнозах и новых волнах коронавируса: мы не все знаем про COVID

Когда на самом деле закончится коронавирус, в чем заключается основная ошибка тех, кто старается не заразиться, когда ждать новой волны заболеваемости и чем она будет отличаться от предыдущих, объяснил известный российский кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

Радио Мясников о прогнозах о новых волнах коронавируса: мы не все знаем про COVID

Свой прогноз о дальнейшем течении коронавируса специалист озвучил в эфире телеканала "Россия 1", а также прокомментировал решение одной из зрительниц изолироваться и "пересидеть" пандемию дома, чтобы не заразиться.

"Мне, конечно, больно слышать и печально, что вы сидите взаперти, потому что COVID, помимо реальной опасности, которая есть, конечно, для групп риска, дает вот это, когда человек запуган, он боится выйти. Должен быть баланс", ― подчеркнул врач.

По совету врача, самоограничительные меры должны быть правильными, "от того, что вы сидите дома, может быть, ковид к вам не придет, хотя не факт". В качестве примера Мясников привел случай в Южной Африке, где коронавирусом заразился человек без ног, вообще не выходивший из дома и не имевший контактов с другими.

"Мы не все знаем про COVID. Но то? что вы получите инсульт, инфаркт или диабетическую кому очень легко, не выходя из дома, потому что все хронические болезни от этого резко обостряются, плюс соответственно ментально депрессия и так далее", ― пояснил Мясников.

По словам специалиста, сейчас волна идет на спад, и это естественное поведение коронавируса. "Но волны еще будут, никуда вы от этого не денетесь. Поэтому настраивайтесь на то, что через три-четыре, максимум, через пять месяцев будет очередная волна", предупредил он.

Врач дал несколько рекомендаций, что можно предпринять в период до следующей волны коронавируса. Первое ― нужно пойти и вакцинироваться, особенно эта рекомендация касается представителей групп риска. По словам Мясникова, прививка не предохранит от заражения на 100%, но с большой долей вероятности предотвратит тяжелое течение болезни.

Специалист напомнил о рекомендации использовать интерфероны для лечения коронавирунсой инфекции, в частности, речь идет об интерназальном интерфероне альфа-2b.

"Почему именно капли в нос? Почему не какой-нибудь укол? Потому что коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем, вот ворота для коронавируса. Через руки? Там перчатки. Так до сих пор и не доказано, передается он через руки, если там глаз чесать? Грипп передается, другие болезни передаются через руки и глаз. Коронавирус ― не знаем мы точно", ― сказал врач.

Он добавил, что попадание капель интерферона в носоглотку увеличивает местный иммунитет, который препятствует проникновению вируса. Однако любые лекарственные препараты должны применяться только по назначению врача, особенно если у пациента слишком большой букет болезней.