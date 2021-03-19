Захарова об ограничениях YouТube на фильм "Ржев": выгодное Западу "самоцензурирование"

За ограничениями показа российского документального фильма "Ржев. 500 дней в огне" на популярном видеохостинге YouТube стоит выгодное Западу "самоцензурирование" с отмежеванием ненужного контента, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы стали свидетелями какой-то удивительной негативной метаморфозы: от пространства безграничного общения, каким ранее представлялся интернет, практически полностью ушли и оказались в ситуации, когда интернет (а в особенности американские интернет-монополии) превратился в зону самоцензурирования, в рамках которого происходит отмежевание нужного контента с точки зрения западного мейнстрима от ненужного, который размывает эту мейнстримовскую позицию, формирующуюся в рамках натовских структур, занимающихся выстраиванием информационного пространства", - сказала Захарова.
По ее словам, в России говорили об этом давно. "Но многие считали наши предупреждения футуристическими, которым не суждено было сбыться. Не так должны были развиваться соцсети и видеохостинги, не на то нацеливалось интернет-сообщество, но, к сожалению, это реальность", - отметила представитель МИД РФ.
По ее словам, не замечать такую реальность сейчас, закрывать на происходящее глаза ― не просто неправильно, а вредоносно.
"Мы дольше всех терпели, мы действительно надеялись на то, что конвенции, соглашения и заявления международного сообщества о неограничении свободы слова в интернете и неограничении распространения информации, что все это будет работать, тем более с новыми технологиями. К сожалению, реальность оказалась иной, и мы должны себя начать защищать и делать это активно и профессионально, что сейчас и происходит", ― отметила Захарова.
Напомним, ранее стало известно об ограничениях, наложенных видеохостингом YouTube на документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, решение об ограничениях обосновали наличием в фильме "неприемлемого контента для некоторых пользователей" ― на видео было выставлено возрастное ограничение из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых тел.