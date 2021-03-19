Захарова об ограничениях YouТube на фильм "Ржев": выгодное Западу "самоцензурирование"

В России говорили об этом давно, но многие считали эти предупреждения футуристическими, которым не суждено было сбыться, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Радио Захарова об ограничениях YouТube на фильм "Ржев": выгодное Западу "самоцензурирование"

За ограничениями показа российского документального фильма "Ржев. 500 дней в огне" на популярном видеохостинге YouТube стоит выгодное Западу "самоцензурирование" с отмежеванием ненужного контента, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы стали свидетелями какой-то удивительной негативной метаморфозы: от пространства безграничного общения, каким ранее представлялся интернет, практически полностью ушли и оказались в ситуации, когда интернет (а в особенности американские интернет-монополии) превратился в зону самоцензурирования, в рамках которого происходит отмежевание нужного контента с точки зрения западного мейнстрима от ненужного, который размывает эту мейнстримовскую позицию, формирующуюся в рамках натовских структур, занимающихся выстраиванием информационного пространства", - сказала Захарова.

По ее словам, в России говорили об этом давно. "Но многие считали наши предупреждения футуристическими, которым не суждено было сбыться. Не так должны были развиваться соцсети и видеохостинги, не на то нацеливалось интернет-сообщество, но, к сожалению, это реальность", - отметила представитель МИД РФ.

По ее словам, не замечать такую реальность сейчас, закрывать на происходящее глаза ― не просто неправильно, а вредоносно.

"Мы дольше всех терпели, мы действительно надеялись на то, что конвенции, соглашения и заявления международного сообщества о неограничении свободы слова в интернете и неограничении распространения информации, что все это будет работать, тем более с новыми технологиями. К сожалению, реальность оказалась иной, и мы должны себя начать защищать и делать это активно и профессионально, что сейчас и происходит", ― отметила Захарова.

Напомним, ранее стало известно об ограничениях, наложенных видеохостингом YouTube на документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, решение об ограничениях обосновали наличием в фильме "неприемлемого контента для некоторых пользователей" ― на видео было выставлено возрастное ограничение из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых тел.