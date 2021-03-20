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"Правда тела": как поститься без вреда для здоровья

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Натереть картошки, добавить лук и пожарить драники… Кажется, постное и здоровое блюдо (ведь из овощей)? А еще булки, каши и макароны. Почему не стоит рассматривать пост как диету? Чем в пост заменить животный белок? Откуда получать витамины?

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"Правда тела". Как поститься без вреда для здоровья

Каши, соевые продукты, чечевица, макароны: какие выбирать и как правильно готовить?
Возможно ли, что в растительном молоке столько же сахара, сколько в газировке (и как это определить)? И какие комплексы витаминов не стоит покупать? Как питаться в пост, чтобы не навредить здоровью - объясняет диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
03:30 Почему не стоит рассматривать пост как диету
05:40 Чем заменить животный белок
07:00 Цельнозерновые каши: что это такое
10:00 Чем хороша соя
14:00 Является ли растительное молоко таким же источником белка, как обычное (и на что обращать внимание в составе)
15:50 Чечевица - какую выбирать и как готовить
20:00 Как справиться с состоянием голода во время поста, и как добиваться насыщения
22:35 Макароны (какие покупать и сколько их варить). И что с лапшой быстрого приготовления?
28:10 Откуда получать витамины
31:00 Как делают витамины, где “24 витамина и микроэлемента”
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Темы:
Подкасты РИА (498)

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