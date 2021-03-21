Дополнительное время: тренер по футболу Когония о детских выездных турнирах

Радио Дополнительное время: Тренер по футболу Когония о детских выездных турнирах

Профессиональный и детский футбол – это разный спорт, подходы к ним разные, и их нельзя путать, отметил Когония в эфире радио. Главное, чтобы ребенком во время игры не двигал страх поражения, страх ошибки и порицания, подчеркнул тренер.

"Я тоже люблю побеждать, но я думаю, что я сумел перестроиться. Важно понимать, какими путями нам достается эта победа. Есть команды, которые играют только одним составом, есть команды, которые привозят более старших детей, есть родители, которые давят на тренера, потому что они хотят, чтоб их дети побеждали… Мы должны для себя выбрать, для чего мы едем на турнир, для того чтобы наших детей оценить, с кем-то сравнить или же поддерживать их. Я выбираю - поддержку. Главное, чтоб ребенком во время игры не двигал страх поражения, страх ошибки, страх порицания со стороны тренера, родителей. Победа для нас важна, но мы будем играть так, как мы учились. Футбол - это игра, ребенок должен быть раскован, сегодня ошибка, а завтра это опыт", - сказал Когония в беседе на радио.

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