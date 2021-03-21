00:20 22 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR88.43
Поиск
© Sputnik

Дополнительное время: тренер по футболу Когония о детских выездных турнирах

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (503)
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/14/1032052483.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210321/1032040442/Dopolnitelnoe-vremya-trener-po-futbolu-Kogoniya-o-detskikh-vyezdnykh-turnirakh-.html

Как выбрать подходящий выездной турнир, в чем особенность детских турниров, как настроить команду перед поездкой, в эфире радио Sputnik рассказал детский тренер, ведущий программы "Дополнительное время" Лаша Когония.

Радио
Дополнительное время: Тренер по футболу Когония о детских выездных турнирах

Профессиональный и детский футбол – это разный спорт, подходы к ним разные, и их нельзя путать, отметил Когония в эфире радио. Главное, чтобы ребенком во время игры не двигал страх поражения, страх ошибки и порицания, подчеркнул тренер.

"Я тоже люблю побеждать, но я думаю, что я сумел перестроиться. Важно понимать, какими путями нам достается эта победа. Есть команды, которые играют только одним составом, есть команды, которые привозят более старших детей, есть родители, которые давят на тренера, потому что они хотят, чтоб их дети побеждали… Мы должны для себя выбрать, для чего мы едем на турнир, для того чтобы наших детей оценить, с кем-то сравнить или же поддерживать их. Я выбираю - поддержку. Главное, чтоб ребенком во время игры не двигал страх поражения, страх ошибки, страх порицания со стороны тренера, родителей. Победа для нас важна, но мы будем играть так, как мы учились. Футбол - это игра, ребенок должен быть раскован, сегодня ошибка, а завтра это опыт", - сказал Когония в беседе на радио.     

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Темы:
Подкасты РИА (503)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мистические и необычные леса планеты
Путин и Шойгу на отдыхе в Сибири
График выплат российских пенсий в Абхазии: март


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться