Нетрудный возраст: Нина Пилия о знакомстве с IT-технологиями

В Абхазии с 2018 года существует школа-лаборатория STEM, которая дает подросткам IT-образование, возможность получить востребованную профессию и показать, что новые технологии – это увлекательно, выгодно и легко.
11-летняя Нина Пилия задалась целью освоить IT-технологии, в частности, графический дизайн, и идет к намеченной цели.
Нина считает, что освоить «мозг» компьютера не сложно, главное – упорство.
"Я хочу поступит на моделирование и стать архитектором", - призналась Нина Пилия.
Кроме того, она еще занимается на курсах робототехники и утверждает, что это очень интересно даже для девочек.
Подробности слушайте в аудиофайле.