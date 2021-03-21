Нетрудный возраст: Нина Пилия о знакомстве с IT-технологиями

О том, как, будучи еще ребенком, выбрать перспективную профессию и трудно ли освоить информационные технологии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала юная участница курсов школы-лаборатории STEM Нина Пилия.

Радио Нетрудный возраст: Нина Пилия о знакомстве с IT-технологиями

В Абхазии с 2018 года существует школа-лаборатория STEM, которая дает подросткам IT-образование, возможность получить востребованную профессию и показать, что новые технологии – это увлекательно, выгодно и легко.

11-летняя Нина Пилия задалась целью освоить IT-технологии, в частности, графический дизайн, и идет к намеченной цели.

Нина считает, что освоить «мозг» компьютера не сложно, главное – упорство.

"Я хочу поступит на моделирование и стать архитектором", - призналась Нина Пилия.

Кроме того, она еще занимается на курсах робототехники и утверждает, что это очень интересно даже для девочек.

Подробности слушайте в аудиофайле.