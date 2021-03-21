11:41 21 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR88.43
Поиск
© Sputnik

"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (499)
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1a/1031907037.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210321/1032052388/Lyudi-pogibali-pytayas-ego-nayti-chto-takoe-Kolodets-trekh-rek.html

“Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти.

Радио
"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек

Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?
О “Колодце трех рек” рассказывает диггер, добравшийся до него - экскурсовод и блогер Даниил Давыдов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (499)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Проснулся утром – убери свою планету": как люди помогают Земле
Угроза цунами: в Японии произошло землетрясение
График выплат российских пенсий в Абхазии: март


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться