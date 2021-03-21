"Люди погибали, пытаясь его найти": что такое Колодец трех рек

Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?
О “Колодце трех рек” рассказывает диггер, добравшийся до него - экскурсовод и блогер Даниил Давыдов.
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“Колодец трех рек” – культовое место, которое диггеры искали в Москве десятки лет. Ходили легенды, что он "не подпускает": кто-то получал травмы на пути к нему, кто-то погиб. Сделать его снимки не удавалось. И все же, спустя годы поисков, колодец удалось найти.
Почему он так притягивал людей? И каким оказался на самом деле?
О “Колодце трех рек” рассказывает диггер, добравшийся до него - экскурсовод и блогер Даниил Давыдов.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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