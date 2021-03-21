18:36 21 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR88.43
Поиск
© Foto / Facebook/ Евгений Комаровский

Комаровский о спорах вокруг COVID и витамина D: коронавирус ни при чем

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (501)
86 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/12/1031481381.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210321/1032052412/Komarovskiy-o-sporakh-vokrug-COVID-i-vitamina-D-koronavirus-ni-pri-chem.html

Связь между дефицитом витамина D в организме и тяжелым течением болезни вплоть до летального исхода есть, но достаточно условная, говорит педиатр и телеведущий Евгений Комаровский и дает советы о реальной пользе "солнечного витамина".

Радио
Комаровский о спорах вокруг COVID и витамина D: коронавирус ни при чем

Уже давно выяснено, что у людей с ожирением плохо вырабатывается витамин D, то есть жировая ткань препятствует всасыванию витамина D, который образовывается в коже, объясняет Комаровский на своем YouTube-канале.

"Ожирение равно дефицит витамина D, в то же время ожирение ― один из самых серьезных факторов, который определяет и тяжесть течения коронавирусной инфекции, и вероятность плохого исхода", ― говорит доктор.

Один и тот же фактор ― ожирение ― негативно влияет и на коронавирус, и является сопутствующим условием дефицита витамина D. То есть связь, казалось бы, есть, но все совсем не так однозначно, поясняет педиатр.

"Главное, если у человека есть дефицит витамина D, то у такого человека любая (не коронавирусная, а любая) инфекционная болезнь будет протекать с большей степенью вероятности тяжелее и чаще давать осложнения, чем у человека, у которого дефицита витамина D нет", ― рассуждает он.

Появление на планете коронавируса никаким образом не меняет рекомендации ВОЗ по приему витамина D, отмечает Комаровский. Витамин D принимается так, будто никакого коронавируса не существует, если вы хотите, чтобы вероятность тяжелого течения болезни была меньше.

"Тут ни при чем коронавирус, тут любая инфекционная болезнь имеет более тяжелый и более негативный прогноз ,если в организме есть дефицит витамина D", резюмирует врач.   

Кроме того, Комаровский в интервью на youtube высказался о положительном эффекте от коронавируса. Правда, по словам врача, такой эффект для него ― всего один и состоит в том, что популярный доктор "получил возможность жить, как нормальные люди", в частности, ходить по магазинам и находиться в общественных местах, как шпион, в медицинской маске, в которой люди его не узнают и  не начинают его "трогать и хватать".

Темы:
Подкасты РИА (501)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Проснулся утром – убери свою планету": как люди помогают Земле
Путин и Шойгу на отдыхе в Сибири
График выплат российских пенсий в Абхазии: март


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться