Комаровский о спорах вокруг COVID и витамина D: коронавирус ни при чем

Связь между дефицитом витамина D в организме и тяжелым течением болезни вплоть до летального исхода есть, но достаточно условная, говорит педиатр и телеведущий Евгений Комаровский и дает советы о реальной пользе "солнечного витамина".

Радио Комаровский о спорах вокруг COVID и витамина D: коронавирус ни при чем

Уже давно выяснено, что у людей с ожирением плохо вырабатывается витамин D, то есть жировая ткань препятствует всасыванию витамина D, который образовывается в коже, объясняет Комаровский на своем YouTube-канале.

"Ожирение равно дефицит витамина D, в то же время ожирение ― один из самых серьезных факторов, который определяет и тяжесть течения коронавирусной инфекции, и вероятность плохого исхода", ― говорит доктор.

Один и тот же фактор ― ожирение ― негативно влияет и на коронавирус, и является сопутствующим условием дефицита витамина D. То есть связь, казалось бы, есть, но все совсем не так однозначно, поясняет педиатр.

"Главное, если у человека есть дефицит витамина D, то у такого человека любая (не коронавирусная, а любая) инфекционная болезнь будет протекать с большей степенью вероятности тяжелее и чаще давать осложнения, чем у человека, у которого дефицита витамина D нет", ― рассуждает он.

Появление на планете коронавируса никаким образом не меняет рекомендации ВОЗ по приему витамина D, отмечает Комаровский. Витамин D принимается так, будто никакого коронавируса не существует, если вы хотите, чтобы вероятность тяжелого течения болезни была меньше.

"Тут ни при чем коронавирус, тут любая инфекционная болезнь имеет более тяжелый и более негативный прогноз ,если в организме есть дефицит витамина D", резюмирует врач.

Кроме того, Комаровский в интервью на youtube высказался о положительном эффекте от коронавируса. Правда, по словам врача, такой эффект для него ― всего один и состоит в том, что популярный доктор "получил возможность жить, как нормальные люди", в частности, ходить по магазинам и находиться в общественных местах, как шпион, в медицинской маске, в которой люди его не узнают и не начинают его "трогать и хватать".