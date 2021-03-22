Такие обстоятельства: о полномочиях депутатов местных органов и требованиях к ним

Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в республике 1 ноября 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса их перенесли на 11 апреля 2021 года. Регистрация кандидатов завершается 22 марта. О том, какими рычагами власти обладают депутаты местных органов самоуправления и какие фильтры предусмотрены при их избрании, в эфире радио Sputnik рассказали председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания и старший преподаватель кафедры государства и права юридического факультета АГУ Аслан Сангулия.
Гости радио Sputnik обсудили, какими вопросами занимаются депутаты местных органов, почему среди депутатов так много молодых людей, какие риски несет в себе существующее законодательство, нужно ли местным собраниям предоставить законодательную инициативу?
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