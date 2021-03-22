12:36 22 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR88.43
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: о полномочиях депутатов местных органов и требованиях к ним

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/09/1031977106.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210322/1032059361/Takie-obstoyatelstva-o-polnomochiyakh-deputatov-mestnykh-organov-i-trebovaniyakh-k-nim-.html

Кто и для чего избирается в органы местного самоуправления, какими полномочиями обладают депутаты, и легко ли стать народным избранником, в эфире радио Sputnik рассказали председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания и юрист Аслан Сангулия.

Радио
Такие обстоятельства: о полномочиях депутатов местных органов и требованиях к ним

Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в республике 1 ноября 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса их перенесли на 11 апреля 2021 года. Регистрация кандидатов завершается 22 марта. О том, какими рычагами власти обладают депутаты местных органов самоуправления и какие фильтры предусмотрены при их избрании, в эфире радио Sputnik рассказали председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания и старший преподаватель кафедры государства и права юридического факультета АГУ Аслан Сангулия.

Гости радио Sputnik обсудили, какими вопросами занимаются депутаты местных органов, почему среди депутатов так много молодых людей, какие риски несет в себе существующее законодательство, нужно ли местным собраниям предоставить законодательную инициативу?

Подробности слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мистические и необычные леса планеты
Ракета "Союз" с 38 спутниками стартовала с Байконура
График выплат российских пенсий в Абхазии: март


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться