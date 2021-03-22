Лепехин о выпадах Байдена в адрес Путина: переход на личности – это технология

Владимир Путин абсолютно не устраивает Джо Байдена и тех, кто за ним стоит, сказал в эфире радио Sputnik известный политический эксперт Владимир Лепехин.

Радио Лепехин о выпадах Байдена в адрес России: переход на личности – это технология

Перейдя от колониальной политики к тактике гибридных войн, коллективный Запад заинтересован только в одном: в создании марионеточных режимов и зон хаоса в различных частях мира, и для этого ему вовсе не обязательно вести кровопролитные сражения, считает политолог, директор Института стран ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Самое главное в этой фазе состоит в том, что фактически глобалисты, выразителем интересов которых является Байден, сосредоточили внимание на персоналиях, в отношении России ― прежде всего на Владимире Путине", ― отметил Лепехин в интервью радио Sputnik Беларусь.

Переход на личности, который недавно продемонстрировал американский лидер, высказавшись в адрес российского президента, это западная технология, которая отрабатывается уже не впервые, отмечает эксперт.

"Гибридная война не подразумевает какого-то военного захвата территорий, физического уничтожения населения или другого использования военных мер, а предполагает точечные меры, среди которых ключевое направление ― это обеспечение марионеточности подневольных государств, посредством того, что осуществляется массированное давление на лидера, дискредитация, фальсификация, публикация каких-то материалов, итогом должно стать осуществление транзита власти, но на условиях Запада" ,― рассуждает Лепехин.

Запад не ставит вопрос о смене системы власти либо госперевороте в России, добавляет эксперт, речь идет конкретно о Путине, "задача состоит в том, чтобы принудить главу государства пойти на компромиссы или принять условия Запада, что, например, преемником должен стать человек, который устраивает Запад, это ключевая вещь", поясняет политолог. В таком случае вся управленческая вертикаль окажется в сфере влияния Запада.

"Точно также происходит и в Беларуси. Весь упор ― на первое лицо. Такая стандартная схема. И нет ничего удивительного в том, что, используется статусный инструмент в лице таких недалеких политиков, Байдена и ему подобных, которые не видят никакой проблемы в том, чтобы высказываться, как они считают", ― отмечает Лепехин.