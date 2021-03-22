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Такие обстоятельства: Барановский о восстановительных работах на подстанции "Сухум-1"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210322/1032059611/Takie-obstoyatelstva-Baranovskiy-o-vosstanovitelnykh-rabotakh-na-podstantsii-Sukhum-1.html

Заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Николай Барановский в эфире радио Sputnik рассказал о работах по восстановлению ПС "Сухум-1", с какими сложностями сталкиваются ремонтники и на какие мощности рассчитано новое оборудование.

Радио
Такие обстоятельства: Барановский о восстановительных работах на подстанции "Сухум-1"

ПС "Сухум-1" - самая крупная подстанция, которая питает основную часть столицы. 5 декабря из-за пожара на подстанции без электричества осталась вся столица, это, по словам главы "Черноморэнерго", порядка 30 тысяч человек. В результате пожара выгорели 16 отходящих распределительных линий, две секционные и четыре вводные ячейки. Тогда, в декабре, ремонтники в экстренном порядке устраняли последствия авария, благо, на месте уже было новое оборудование, предназначавшееся для реконструкции подстанции в рамках Инвестпрограммы 2019-2020 года.  Сейчас идет плановое восстановление подстанции с введением в строй нового оборудования. 

Заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Николай Барановский рассказал о масштабах проводимых работ. 

Полную версию беседы можно услышать в аудиофайле.

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